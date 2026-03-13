“Presidente pagliaccio”: nuovo striscione contro Cairo esposto nella notte all’Olimpico Grande Torino
Nuovo striscione contro Cairo esposto nella notte a Torino. Prosegue l’aspra contestazione della Curva Maratona nei confronti del presidente: in mattinata, allo Stadio Olimpico Grande Torino, nei pressi della biglietteria nord, è stato notato uno striscione raffigurante il volto di Cairo truccato da clown, accompagnato dalla scritta “Presidente pagliaccio“.
Oltre allo striscione, sono state affisse anche le classiche locandine con l’immagine del presidente e la scritta “Io non posso entrare”. L’ennesimo episodio che si inserisce nella scia delle proteste precedenti: la contestazione nei confronti della proprietà continua senza sosta.