11 giocatori granata saranno impegnati con le loro nazionali durante la sosta di ottobre: Ricci e Casadei rappresentano l’Italia

4 mesi dopo l’ultima volta il calcio di club si ferma per dar spazio alle nazionali, che esordiscono nel 2025. Sarà una sosta ricca di partite interessanti, soprattutto per quanto riguarda le competizioni UEFA: da un lato le fasi a eliminazione diretta di Nations League, che vedono impegnata anche l’Italia; dall’altro iniziano invece le qualificazioni per il Mondiale 2026. Sono 11 i giocatori granata convocati (sarebbero stati 12 senza l’infortunio di Walukiewicz), a dimostrazione del fatto che la squadra sta facendo un ottimo lavoro in questo periodo. Spiccano ovviamente Ricci e Casadei con l’Italia, ma sono presenti anche Vlasic e Sosa con la Croazia, Elmas con la Macedonia, Coco con la Guinea Equatoriale, Sanabria con il Paraguay, Maripan con il Cile, Adams con la Scozia, Gineitis con la Lituania e Pedersen con la Norvegia.

Torino, tutti gli impegni dei nazionali

Giovedì 20 marzo

20.00 Paraguay-Cile ( Maripan )

) 20.45 Italia-Germania ( Ricci, Casadei )

) 20.45 Grecia-Scozia ( Adams )

) 20.45 Croazia-Francia (Sosa, Vlasic)

Venerdì 21 marzo

20.00 Guinea Equatoriale-Sao Tome ( Coco )

) 20.45 Polonia-Lituania (Gineitis)

Sabato 22 marzo

15.00 Liechtenstein-Macedonia del Nord ( Elmas )

) 18.00 Moldova-Norvegia (Pedersen)

Domenica 23 marzo

18.00 Scozia-Grecia ( Adams )

) 20.45 Germania-Italia ( Ricci, Casadei )

) 20.45 Francia-Croazia (Sosa, Vlasic)

Lunedì 24 marzo

15.00 Namibia-Guinea Equatoriale ( Coco )

) 18.00 Lituania-Finlandia (Gineitis)

Martedì 25 marzo

20.45 Macedonia del Nord-Galles ( Elmas )

) 20.45 Israele-Norvegia ( Pedersen )

) 21.00 Cile-Ecuador (Maripan)