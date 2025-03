Nonostante la convocazione, Walukiewicz non andrà con la Polonia per un infortunio. Sanabria invece verrà valutato dallo staff del Paraguay

Torino a riposo. Dopo 4 mesi di fuoco, arrivano due settimane di sosta per le nazionali che permettono a Vanoli e diversi giocatori di riposare. Non tutti però, perché in 11 sono stati chiamati a vestire le maglie dei loro paesi. Tra questi c’erano inizialmente anche Walukiewicz e Sanabria, che però non potranno prendere parte agli impegni di Polonia e Paraguay. O meglio, il difensore resterà certamente a Torino a causa dell’infortunio rimediato contro l’Empoli, mentre il numero 9 “ha risposto alla convocazione della propria nazionale e verrà sottoposto nei prossimi giorni ad esami strumentali da parte dello staff medico del Paraguay al fine di confermare l’indisponibilità dopo l’infortunio“. La speranza di Vanoli è che l’infortunio di Walukiewicz sia di poco conto, e che dunque questa prima settimana di pausa possa bastare per smaltire il problema.