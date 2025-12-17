Sarà la prima volta in Serie A per l’arbitro della sezione di Varese che esordirà domenica al Mapei Stadium

La partita tra Sassuolo e Torino valevole per la 16a giornata di Serie A, sarà arbitrata da un’esordiente di questo campionato, stiamo parlando di Andrea Calzavara, classe 93′, con alle spalle un’esperienza in Serie B, C e Coppa Italia.

La consacrazione nella finale playoff di Serie C

Prima di questa designazione, il fischietto di Varese era al quinto anno in lega Pro dove ha diretto più di 60 gare. E’ il 7/06/2025, Pescara e Ternana si affrontano nel secondo atto della finale valevole per la promozione in Serie B, ad arbitrare la sfida è Calzavara. Un match delicato e focoso, anche in virtù delle polemiche scaturite al termine della partita d’andata diretta da Zanotti. Questa sfida però verrà diretta in maniera esemplare, tanto da rappresentare la ciliegina sulla torta per l’arbitro di Varese, che aveva ben figurato durante quella stagione in Lega Pro, ottenendo la promozione nella serie successiva.

8 presenze in Serie B e 2 in Coppa Italia

In questa stagione, Andrea Calzavara ha diretto 8 gare di Serie B oltre che due di Coppa Italia, ma tali direzioni presentano un’analogia. Delle 10 gare complessive arbitrate in questa stagione, in 8 occasioni ha effettuato almeno 4 ammonizioni e in 5 gare, addirittura altrettante 5. Il totale dice 42 ammonizioni complessive e 1 doppia ammonizione. Questi dati ritraggono l’indole del direttore di gara a usare frequentemente il cartellino giallo, seppur i più esperti lo definiscano tecnicamente molto valido.

La squadra di casa 2 volte perdente

Un altro dato interessante riguarda il fatto che nelle 10 gare arbitrate, la squadra di casa ha perso soltanto 2 volte, pareggiandone 3 e vincendo invece in 5 occasioni. In ottica della prossima gara in cui la squadra di casa sarà il Sassuolo e quella ospite il Torino, vedremo se questo dato subirà una variazione o meno.