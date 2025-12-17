Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 16a giornata di Serie A: ad arbitrare Sassuolo-Torino sarà Calzavara

Manca ormai poco all’inizio della 16a giornata di campionato. L’AIA ha infatti comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali delle prossime partite di Serie A. Calzavara avrà il compito di dirigere Sassuolo-Torino, con l’aiuto di Cecconi, Ceccon e del quarto uomo Doveri. Al VAR ci sarà Mazzoleni, che verrà assistito da Baroni.

Le designazioni arbitrali

LAZIO – CREMONESE Sabato 20/12 h. 18.00

PAIRETTO

LAUDATO – REGATTIERI

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MANGANIELLO

JUVENTUS – ROMA Sabato 20/12 h. 20.45

SOZZA (foto)

BACCINI – PERROTTI

IV: SACCHI

VAR: GHERSINI

AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI – PISA h. 12.30

FOURNEAU

BINDONI – MONACO

IV: COLLU

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GHERSINI

SASSUOLO – TORINO h. 15.00

CALZAVARA

CECCONI – CECCON

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BARONI

FIORENTINA – UDINESE h. 18.00

MARIANI

ALASSIO – TEGONI

IV: ARENA

VAR: GIUA

AVAR: DI PAOLO

GENOA – ATALANTA h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – BARONE

IV: MARCHETTI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARINI