Si rivede Ilkhan, non giocava dal match di San Siro, per lui 6′ nel finale di Torino-Cremonese, tutto fa pensare all’ennesimo prestito

Emirhan Ilkhan non vedeva il campo da ben 110 giorni e non per infortunio, ma per semplice scelta tecnica. Il turco aveva dato un’ottima impressione all’inizio della stagione: decisivo nel match contro il Modena in Coppa Italia, è stato infatti suo lo strappo che ha portato al gol di Vlasic, uno dei pochi, se non l’unico a salvarsi nel 5-0 subito a Milano contro l’Inter e dopodiché è sparito. Uscito dai radar probabilmente per via dell’arrivo di Asllani, ma non solo, dato che non è mai subentrato neanche a partita in corso per sostituire l’albanese (prima di Sabato).

Il ritorno in campo

E’ difficile valutare una prestazione durata appena 6 minuti effettivi di gioco, ma intanto l’ingresso in campo di Ilkhan contro la Cremonese non è stato sicuramente negativo. Appena entrato gestisce con qualità il suo primo pallone e si guadagna un importante calcio di punizione per far rifiatare i compagni, in seguito si trova immerso nei vari duelli in mezzo al campo, gioca una partita fisica, sporca, forse non adatta alle sue caratteristiche fisiche, ma lo fa con grande carisma e determinazione, segno del fatto che voglia cercare di riprendersi più spazio in campo.

Possibile prestito a Gennaio, occhio al Monza

L’ennesima stagione passata in panchina non fa bene né al Toro, né tanto meno al ragazzo, che è bene ricordare essere solo ventunenne (classe 2004) e che ha bisogno di giocare, il mercato di Gennaio alle porte potrebbe vederlo partire un’altra volta in prestito, il Monza ha già messo gli occhi su di lui. Non è da escludere che il giocatore si sia stufato di questa lunga serie di prestiti e decida di chiedere una cessione a titolo definitivo, oppure che decida di non partire in prestito e rimanere a Torino, tutte variabili che si scopriranno durante la finestra di calciomercato. Una cosa è certa, ci si aspettava molto più spazio per il giovane talento turco.