Fin dal suo arrivo al Toro, Maripan ha dimostrato grande carattere, adesso starà a lui guidare il reparto difensivo

Arrivato nell’agosto del 2024, Guillermo Maripan si è dimostrato un buon colpo del Toro. Con il passare del tempo il cileno ha dimostrato di avere il carattere giusto per indossare la maglia granata, un aspetto che la maggior parte dei tifosi granata recrimina a molti componenti dell’attuale rosa a disposizione di Marco Baroni. Da sempre un giocatore molto solido, acquistato per le sue importanti doti fisiche, che ne hanno fatto ormai un pilastro della difesa a tre granata.

Maripan e il ruolo da motivatore

Oltre ad aver avuto un importante impatto dal punto di vista calcistico, il ruolo di Maripan dà l’idea di essere anche quello del motivatore, tante volte lo si è visto incitare la squadra e i propri compagni (specialmente quelli reparto), anche nella situazioni più difficili – e il Toro di quest’anno ne ha vissute parecchie. L’unica pecca di Maripan sta nella scarsa velocità, difficilmente migliorabile data l’età di 31 anni e la stazza imponente. Spesso, nella scorsa stagione, il cileno è stato preso in controtempo dagli attaccanti avversari, ma quest’anno, il numero 13 granata sembra aver preso le contromisure, sfondando un’importante serie di buone prestazioni. Mai gravemente insufficiente, a parte contro Atalanta e Como (dove era ben difficile salvare qualcuno).

Chiamato a guidare la difesa

Con la partenza di Coco e Masina per la Coppa d’Africa, il toqui è chiamato a prendersi ancor più sulle spalle il reparto arretrato granata, che non sta passando sicuramente una delle sue annate migliori: peggior difesa con 26 gol subiti fin qui. La sua esperienza dovrà saper guidare i compagni già dalla sfida di Domenica, in cui il Torino sarà ospite del Sassuolo, squadra offensivamente molto preparata, nonostante la prolungata assenza del capitano Domenico Berardi.