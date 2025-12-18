Eccezion fatta per Vlasic e Asllani, per Baroni è momento di ballottaggi anche a centrocampo

Anche a centrocampo il Torino vive un periodo di diversi ballottaggi. Poche le certezze granata in mezzo al rettangolo verde, toccherà a Baroni intuire il terzetto giusto. Sicuramente confermato sarò Nikola Vlasic, reduce da 3 gol in 4 partite e in un grande momento di forma, su di lui Baroni punta molto, se non tutto. Il resto del centrocampo resta un incognita.

Asllani probabile seconda pedina

Sullo scacchiere di Baroni si ritroverà con molte probabilità anche Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese non ha grandi rivali nel suo ruolo; il più indicato potrebbe essere Emirhan Ilkhan (buoni segna il anche nei pochi minuti giocati contro la Cremonese), ma per lui sembra che Baroni preferisca attendere, a giudicare dai quasi 4 mesi trascorsi tra le uniche due presenze in campionato. Asllani dovrà dunque dimostrare il suo valore, serve la sua qualità di palleggio e intelligenza tattica per convincere la società a riscattarlo a fine stagione.

In 4 per il terzo posto da titolare

Per il terzo ed ultimo posto da titolare sono in 4 a contenderselo. C’è Ivan Ilic, tornato dall’infortunio non ha più rivisto il campo, ma prima Baroni lo aveva impiegato più volte e le risposte non era state troppo negative, ripensando alle ultime stagioni sottotono del serbo. C’è poi Tino Anjorin, il primo acquisto estivo del Toro sotto Marco Baroni, fino ad ora non ha ingranato (complice anche per lui un recente infortunio), ma adesso dovrà dimostrare sul campo il suo valore, gode di un’importante fisicità.

Fisicità che non manca anche a Cesare Casadei, titolare inamovibile a inizio stagione è calato nelle ultime uscite e nelle ultime 2 è partito dalla panchina, adesso vuole riprendersi il posto. A concludere il quartetto c’è Gvidas Gineitis, il lituano è partito titolare sabato scorso con la Cremonese, giocando una partita non positiva, non è certa la sua riconferma per domenica.