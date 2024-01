È arrivato il 2024: da Cairo a Buongiorno, passando per Radonjic, come hanno passato il Capodanno i granata

Fuori il 2023, dentro il 2024. In termini calcistici, diamo il benvenuto al nuovo anno, che si presenta con tutti i buoni propositi del mondo. Al di là di tutte le faccende di grossa importanza, ci si aspetta che questo possa essere un anno positivo in casa Torino, dopo tanti di equilibrio e stabilità. Per salutarlo, tanti tra dirigenti e calciatori granata hanno festeggiato il Capodanno, pubblicando poi degli estratti sui social. In primis il presidente Urbano Cairo, che si è mostrato in montagna insieme ai figli. Ultima notte dell’anno in compagnia per Buongiorno e il portiere Gemello, che hanno festeggiato a Bardonecchia con le rispettive ragazze. Con la fidanzata era anche Radonjic, che ha sostato ad Atene prima di rientrare in Italia, in attesa di decidere quello che sarà il suo futuro. Festeggiamenti italiani, ma lato Roma, per il portiere romeno Popa, che su Instagram ha pubblicato una foto del Colosseo. Infine, Tonny Sanabria ha passato il Capodanno in casa a Barcellona con la famiglia al completo, mentre capitan Rodriguez ha goduto di alcuni momenti di relax in un lago con il proprio figlio, anche se non è chiara la località.