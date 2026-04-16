Il classe 2003 è il granata con più gol nel 2026 insieme a Simeone, ma D’Aversa cerca ancora delle risposte da lui

Reduce da quattro vittorie nelle ultime sei partite dall’arrivo di D’Aversa, il Torino si prepara alla trasferta contro la Cremonese nella 33ª giornata di Serie A. Le recenti prestazioni, unite ai 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, hanno riportato un minimo di serenità in casa granata.

Ora la priorità è chiudere al meglio la stagione, ma soprattutto ottenere risposte e indicazioni utili in vista del prossimo anno, per capire chi farà ancora parte del progetto, a partire dallo stesso D’Aversa.

Nelle ultime sei giornate, uno dei giocatori da cui ci si attendono ulteriori segnali è sicuramente Casadei, tra i più discussi della stagione.

Il gol al rientro da titolare

Tornato titolare nell’ultima sfida contro l’Hellas Verona, per la prima volta dalla gara contro la Fiorentina del 7 febbraio scorso, il centrocampista ha lasciato nuovamente il segno, realizzando il gol decisivo per la vittoria contro gli scaligeri.

Con 5 reti all’attivo, il classe 2003 è il miglior marcatore granata del 2026, a pari merito con Simeone. Un bottino che inizia a farsi rilevante, anche se D’Aversa continua a sottolinearne alcuni limiti dal punto di vista attitudinale, così come aveva fatto Baroni prima di lui.

La sfida con la Cremonese per confermarsi

Alla luce dei gol pesanti messi a segno, il discorso si sposta inevitabilmente anche sul campo, con Casadei che pare ora essere tornato in vantaggio nelle gerarchie. La scelta di schierarlo dal primo minuto al posto di un regista più classico come Prati o Ilkhan evidenzia comunque la volontà di D’Aversa di dargli spazio, senza però rinunciare alla presenza di Gineitis, più equilibratore e unico mancino del reparto.

Un tema che si riproporrà anche contro la Cremonese, per capire se D’Aversa continuerà a puntare sull’ex Chelsea così da valutarne anche la permanenza in vista della prossima stagione.