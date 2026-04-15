Venduti 20mila biglietti per la sfida del prossimo 26 aprile contro i nerazzurri di Chivu
Reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona, il Torino si prepara alla trasferta di Cremona prima di tornare all’Olimpico il prossimo 26 aprile per la sfida contro l’Inter di Chivu. In vista del match contro i nerazzurri, la società ha comunicato di essere vicina alla quota di 20mila biglietti venduti, nonostante lo sciopero del tifo organizzato ancora in corso.
Anche in questa occasione, infatti, la Curva Maratona resterà in sciopero, mentre il settore ospiti risulta già sold out. Complice la protesta e il calo di presenze da parte di molti tifosi granata, il rischio è che nei Distinti si registri quindi una netta maggioranza di sostenitori nerazzurri.
20 Mila euro, ci fai un garage!