Parrilla argentina per la squadra dopo la sessione di allenamento di oggi al Filadelfia
Reduce dalla vittoria sul Verona, il Torino si prepara ad affrontare la Cremonese in occasione della 33ª giornata di Serie A. Al termine dell’allenamento odierno, dalle storie Instagram del capitano Zapata emerge un momento conviviale al Filadelfia, con una grigliata di squadra organizzata da lui.
I granata si sono infatti concessi una parrilla argentina, uno dei pilastri della tradizione culinaria sudamericana, a base di asado e diverse varietà di carne. Una nota di colore che racconta un momento di condivisione all’interno dello spogliatoio, un’occasione per fare gruppo in vista del finale di stagione.