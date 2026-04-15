L’ala cipriota, ai box da quasi due anni, è tornato ad allenarsi al Filadelfia con il resto della squadra

“Back”. Sono bastate quattro lettere a Zanos Savva per comunicare, tramite le stories del suo profilo Instagram, il ritorno a pieno regime. “Sono tornato”: un messaggio semplice ma significativo, che sembra mettere fine al calvario durato quasi due anni dell’ala cipriota, fermo dal 2024 a causa di una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado. Un problema che lo ha costretto a sottoporsi a due interventi chirurgici, il primo a settembre 2024 e il secondo a marzo 2025.

Le storie del classe 2005 lo mostrano mentre si allena con concentrazione insieme ai compagni al Filadelfia, dopo un lungo periodo lontano dal campo e dal gruppo. Il modo migliore per ritrovare sensazioni e ritmo partita, con magari uno spiraglio per un ritorno in campo già in questo finale di stagione.

Savva sembra aver finalmente superato l’infortunio e ora l’obiettivo sarà ritrovare la miglior condizione fisica. Protagonista nel campionato Primavera 2023/2024 con 4 gol e 8 assist, il cipriota aveva esordito in Serie A il 12 maggio 2024 sotto la guida di Juric, nella sfida contro il Verona, trovando subito la rete all’esordio tra i professionisti.

Il cipriota aveva poi disputato anche gli ultimi cinque minuti dell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta, il 25 maggio 2024: quella resta, ad oggi, la sua ultima apparizione ufficiale.