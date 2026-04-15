Dopo essere stata per diverso tempo la peggiore difesa del campionato, Il Torino migliora con D’Aversa

Dopo una lunga parte di stagione al vertice della spiacevole classifica di “peggiore difesa del Campionato”, Per la prima volta la retroguardia granata non è la più debole. Pur non essendo un traguardo indelebile questa è stata, per gran parte della stagione, la realtà dei fatti in cui il Torino si è trovato, faticando a trovare le misure per ovviare a questo problema. Degli accorgimenti, seppur ancora incompleti, sono stati trovati da D’Aversa e il suo staff che hanno permesso al Torino di salire nella classifica di campionato scendendo, invece, da quella riguardante le fragilità difensive.

Infatti, oggi la peggiore difesa del campionato è quella del Pisa ultimo in classifica con 58 reti subite, seguono Verona e Torino rispettivamente a 55 e 54 gol subiti. Dunque, la situazione difensiva rimane preoccupante ma la mano di D’Aversa inizia a vedersi a 360°.

Con D’Aversa 7 gol subiti in 6 gare, con Baroni in sole 3 partite

Le migliorie difensive sono riscontrabili nei dati, in particolare in quelli che mettono a confronto l’operato di Baroni e D’Aversa nello stesso numero di partite. Infatti, da quando D’Aversa è l’allenatore del Torino si contano 7 gol subiti in 6 gare disputate, numeri non esaltanti che, confrontanti con quelli di Baroni, attestano un miglioramento significativo. I dati di Baroni a cui si fa riferimento sono quelli relativi alle gare con Fiorentina, Bologna e Genoa in cui l’ex tecnico granata subì ben 7 reti andando incontro all’inevitabile esonero.

Inoltre, dei 7 gol subiti dal Torino di D’Aversa, 5 sono arrivati lontani dalle mura del Grande Torino. Domenica a Cremona occorrerà invertire questo trend e ricercare la solidità difensiva, nonostante tra le assenze figuri quella più importante rappresentata da Ismajli, fuori per squalifica.