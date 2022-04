Cerci è al Grande Torino per assistere alla sfida tra Toro e Milan: allo stadio anche Ventura

“Qui con voi”, con tanto di cuore che batte: questa l’immagine postata da Alessio Cerci allo stadio Grande Torino. L’ex granata è presente per la supersfida: non ha mai nascosto il suo affetto per il Toro (sulla pelle ha tatuato la data di quel famoso Toro-Genoa, quello della rimonta firmata da lui e Immobile). Ecco la storia postata su Instagram: