Dopo essere riusciti a non subire gol contro la Salernitana il Toro proverà a mantenere il clean sheet anche con il Milan

Il Torino farà di tutto per cercare di rimediare un risultato positivo contro il Milan capolista con 67 punti. Per arrivare a questo obiettivo, complicato, i granata proveranno a mantenere la porta inviolata, come è successo nell’ultima partita di campionato che la squadra di Ivan Juric ha disputato contro la Salernitana. Il Toro dunque proverà a collezionare due partite di fila senza subire reti, impresa che gli era già riuscita a metà dello scorso settembre contro Salernitana e Sassuolo, quando Bremer e compagni rimediarono due vittorie. La prima contro i campani tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino con la squadre di Juric che vinse 4-0, la seconda in trasferta contro il Sassuolo dove i granata vinsero 0-1. Mantenere il clean sheet contro la squadra di Stefano Pioli non sarà affatto semplice, ma non è impossibile anche perché ha quasi sempre dimostrato di funzionare molto bene.

Toro: sei tra le top di Serie A per la fase difensiva

A testimoniare che Ivan Juric stia svolgendo un grande lavoro per quanto riguarda la fase difensiva, e non solo, sono i numeri. Infatti, il Toro è la squadra che ha subito meno tiri all’interno dello specchio della parte di tutta la Serie A e cioè solamente 85. Sul podio insieme ai granata ci sono Juve e Fiorentina. Inoltre, i granata hanno chiuso ben sette partite senza subire gol contro Salernitana (due volte) e Sassuolo, come già anticipato, e contro Sampdoria, Hellas Verona, Fiorentina e Bologna. Stasera il Toro andrà alla ricerca dell’ottava partita senza incassare reti, pur sapendo che contro ci sarà un certo Zlatan Ibrahimovic ed essendo anche consci che i rossoneri scenderanno in campo con il coltello tra i denti dopo essere riusciti a rimediare solo un pareggio contro il Bologna a San Siro.