Tutto su David Okereke, attaccante nigeriano di proprietà della Cremonese, con un passato al Bruges e al Venezia

David Okereke nasce a Lagos, capitale della Nigeria, il 29 agosto del 1997. Alto 1,81 metri, di piede destro, è un attaccante. All’occorrenza, può essere schierato anche come esterno d’attacco. Dotato di ottima tecnica e grande velocità, è abile nel portare palla e nel pressare. Buon fiuto del gol per lui, che sa giocare anche spalle alla porta. Muove i sui primi passi nel mondo del calcio, in Nigeria, all’Abuja. Nel 2015 arriva in Italia e gioca per la Lavagnese in Serie D, in Liguria. A gennaio del 2016 viene preso dallo Spezia. Qui, in 3 stagioni, colleziona 53 presenze e 10 gol. In mezzo anche il prestito al Cosenza, con 15 presenze e 1 rete. Nell’estate del 2019 viene comprato dal Bruges, per ben 8,16 milioni di euro. In due stagioni, 48 presenze e 13 gol per lui.

L’approdo in Serie A

Nella stagione 2021/2022, il Venezia di Zanetti, appena promosso in Serie A, decide di puntare su di lui. Okereke arriva in prestito dal Bruges. Nonostante la retrocessione, 7 gol e 1 assist in 33 partite. Si merita la conferma in Serie A e nella stagione 2022/2023 lo prende la Cremonese, neopromossa. Altra retrocessione, ma qui fa ancora meglio: 9 gol e 3 assist in 38 partite. Rimane poi in Serie B, sempre alla Cremonese. Adesso lo aspetta il Torino di Ivan Juric. Prestito con diritto di riscatto.

Un colpo a sorpresa

Quello di Okereke, per l’attacco granata è un colpo a sorpresa. In estate su di lui c’erano Cagliari e Besiktas. Poi però è rimasto in Lombardia, in Serie B. Adesso il Torino ha battuto la concorrenza di un club turco: l’Hatayspor. Altra avventura in Serie A per lui.