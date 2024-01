Tutto su Adam Masina, esterno marocchino di proprietà dell’Udinese, che arriverà al Torino in prestito dai friulani

Adam Masina nasce in Marocco, a Khouribga, il 2 gennaio del 1994. Cresce però in Italia, a Galliera, in provincia di Bologna. Sua madre è morta poco dopo la sua nascita, mentre il padre aveva problemi di alcol: Masina fu presto adottato. Ha da poco compiuto 30 anni. Si tratta di un difensore centrale, che negli ultimi hanni ha però sempre giocato come terzino sinistro/esterno alto. Possiede anche la cittadinanza italiana ed è di proprietà dell’Udinese. Ha il contratto in scadenza nel 2025. Alto 1,91 metri, è di piede mancino. Può giocare sia in una difesa a 4, che a 3 oppure alto nel centrocampo a 5. Dotato di un fisico robusto, possiede anche una buona tecnica. Veloce nella progressione, è più abile in fase offensiva che difensiva. Muove i suoi primi passi nel calcio, nelle giovanili del Bologna. Nella stagione 2012/2013 viene mandato in prestito alla Giacomense, dove il ds era Davide Vagnati. Fa poi presto però a tornare al Bologna, per esplodere definitivamente. Prima giocava da attaccante, poi l’intuizione di Fabio Gallo, che lo mise a sinistra in Serie C. Dopo la Primavera, passa in Prima Squadra. La prima stagione, in Prima Squadra al Bologna, la passa in Serie B.

L’esplosione

La stagione successiva, esordisce in prima squadra in Serie A nel Bologna. Era il 22 agosto 2015 e aveva 21 anni. In quattro stagioni al Bologna, dove si afferma, colleziona 124 presenze e 4 gol. Nell’estate del 2018, viene ceduto al Watford, in Inghilterra, per 5 milioni di euro. In 4 stagioni, per lui 80 presenze e 3 gol. Poi, nel 2022, passa all’Udinese per 5 milioni. Dal 31 agosto del 2022 al 18 febbraio del 2023, è stato fermo per la rottura del crociato destro. Quest’anno poco spazio per lui, che va in prestito al Torino, con diritto di riscatto.

Non solo il Toro

Su di lui, in questa sessione di mercato, non c’era solo il Torino. I granata hanno battuto la concorrenza del Frosinone (che ha poi preso Valeri dalla Cremonese) e del Sassuolo (che ha poi preso Doig dal Verona, al posto di Matias Vina). Juric ha un esterno di piede mancino.