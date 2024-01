Lovato ha svolto le visite mediche e si metterà a disposizione di Juric: incontrerà subito la sua ex squadra

Matteo Lovato è un nuovo giocatore del Torino. L’ex Salernitana ha svolto le visite mediche ed è pronto a mettersi immediatamente a disposizione di Ivan Juric. Il Toro porta dunque a termine un importante colpo di mercato, che rinforzerà ulteriormente un reparto difensivo martoriato dagli infortuni. Dopo il grave problema di Schuurs, infatti, i granata saranno costretti a rinunciare per un po’ anche ad Alessandro Buongiorno, che aveva rimediato la lussazione della spalla nell’ultima gara di campionato contro il Cagliari. Ma dove giocherà Lovato nella difesa di Juric? Ecco le possibili soluzioni.

Il ruolo di Lovato e il passato con Juric

Arrivato da poche ore a Torino Lovato sarà costretto ad ambientarsi in fretta nel nuovo ambiente granata. Il nuovo acquisto potrebbe infatti giocare titolare nella prossima gara che il Toro disputerà contro la Salernitana. Buongiorno sarà infatti fuori per lungo tempo e Djidji non è al meglio della condizione, anche se Juric conta di recuperarlo per domenica. In passato l’allenatore croato ha già avuto occasione di lavorare con Lovato ai tempi dell’Hellas Verona. Nei gialloblù lo faceva giocare centrale nella difesa a tre, ma il nuovo acquisto del Toro è perfettamente in grado di svolgere anche il ruolo di braccetto. Se dovesse giocare titolare resterebbe comunque l’indiziato a sostituire l’infortunato Buongiorno, al centro della difesa. Poche possibilità invece per Sazonov di partire titolare, nonostante l’ottima prestazione da subentrato all’Unipol Domus. Dai prossimi allenamenti sarà già possibile capire quale sarà la posizione di Lovato, che dovrà cercare di inserirsi al più presto possibile nei tatticismi granata. L’ex Salernitana dovrà essere bravo anche a gestire l’aspetto emozionale, dal momento che si ritroverà a fronteggiare i suoi ex compagni nella sua prima gara da giocatore del Torino.