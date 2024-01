A una settimana da Torino-Salernitana, Juric è convinto di poter recuperare sia Djidji che Ilic, entrambi assenti a Cagliari

Inizia una settimana importante per il Torino, che dopo i fondamentali tre punti dell’Unipol Domus di Cagliari domenica prossima ospita la Salernitana. I campani, che devono ancora giocare in questa 22ª giornata di campionato, si trovano all’ultimo posto in classifica, e lì rimarrebbero anche in caso di vittoria contro la Roma. Per i granata sarebbe di vitale importanza ottenere la seconda vittoria consecutiva in ottica lotta per l’Europa, ma Juric dovrà farlo senza alcuni pezzi pregiati. In primis, che sia per squalifica o per infortunio, mancherà infatti Buongiorno. Dopodiché, al di là di Radonjic, Soppy e Karamoh – fuori dai convocati di Cagliari per motivi strettamente legati al mercato nonostante si sia parlato di condizioni fisiche non perfette – l’allenatore croato conta di poter ritrovare Djidji e Ilic.

Due recuperi fondamentali

Sia il difensore che il serbo hanno saltato la trasferta di venerdì scorso per dei problemi fisici. Il primo non era ancora al massimo dopo esser tornato in campo, mentre l’ex Verona ha dovuto convivere con dei problemi alla schiena. Dopo un weekend di stop, però, le condizioni di entrambi sono migliorate, e i numerosi allenamenti che porteranno alla sfida contro i campani daranno ulteriori indicazioni. Se i due dovessero rientrare in gruppo già nei primi giorni della settimana, allora possono anche candidarsi per una maglia da titolare; in caso contrario, invece, partirebbero dalla panchina. Recuperare entrambi dal 1′ sarebbe importantissimo. In difesa, infatti, l’infortunio di Buongiorno impone un’assenza di leader al di fuori di Rodriguez, e sarebbe necessario il carisma di Djidji per una sfida come quella in programma domenica. In mezzo al campo, invece, preoccupa un po’ il problema alla caviglia di Ricci, e quindi Ilic potrebbe sin da subito sostituirlo.