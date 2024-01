Il Torino può sorridere: grazie alla vittoria di Cagliari e ai risultati favorevoli arrivati dagli altri campi, la zona Europa è più vicina

In attesa del posticipo del lunedì tra Salernitana e Roma, la 22ª giornata di Serie A è risultata molto favorevole per il Torino. I granata, infatti, hanno aperto il turno con un’importante vittoria sul difficile campo del Cagliari, e si sono goduti gli incontri del weekend consci del fatto che avrebbero certamente recuperato terreno sulle avversarie. Con gli scontri diretti Milan-Bologna, Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter, in qualunque caso i ragazzi di Juric avrebbero recuperato punti su qualche diretta concorrente, e così ovviamente è stato.

Punti recuperati (in attesa della Roma)

I risultati del weekend hanno parlato innanzitutto di un pareggio tra Milan e Bologna, con gli emiliani che hanno riacciuffato il risultato solo nel recupero con un calcio di rigore segnato da Orsolini. Dopodiché hanno pareggiato Lazio e Napoli nella sfida delle 18 di domenica, facendosi male a vicenda. I biancocelesti sono infatti saliti a 34 punti, mentre gli azzurri a 32, rimanendo ingarbugliati al 9° posto. Infine, ha perso la Fiorentina contro la capolista Inter: la viola è rimasta così ferma a 34, al 5° posto alle spalle dell’Atalanta, che, per sfortuna anche del Toro, ha vinto e ha raggiunto quota 36.

6 squadre in 3 punti

La situazione in classifica, in questo momento, è piuttosto incredibile con 6 squadre racchiuse in tre punti. Al di là dell’Atalanta, che con i suoi 36 punti ha fatto un piccolo sprint in avanti, la Fiorentina guida il gruppo appena dietro con 34, e questa sera potrebbe essere superata dalla Roma che, in caso di vittoria, andrebbe a 35. Al pari della viola c’è la Lazio, anche lei a 34, seguita dal Bologna a 33. Sotto, invece, Napoli a 32 e Torino a 31. Il dato curioso, inoltre, è che tutte debbano recuperare una partita, e quindi non si crea una situazione di squilibrio come per quanto riguarda la lotta salvezza o la battaglia per lo Scudetto. Tutto assolutamente ancora da decidere, ma la sensazione è che la corsa duri fino all’ultima curva, rappresentata dal turno che chiuderà il campionato. Il Toro, quindi, ha l’obbligo di crederci fino in fondo.