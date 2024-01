Nella giornata di oggi Alessandro Buongiorno si sottoporrà a una visita per stabilire se operarsi o meno per la lussazione alla spalla

Ore di attesa ansiosa in casa Torino, con i tifosi e gli addetti ai lavori che aspettano di capire cosa ne sarà di Alessandro Buongiorno. Il difensore, uscito con una lussazione alla spalla dalla sfida contro il Cagliari, effettuerà oggi un consulto con un medico specialista per capire come muoversi. Se il problema non dovesse essere considerato come molto grave, il vice capitano potrebbe optare per una terapia conservativa e rimanere fuori più o meno un mese. In caso contrario sarebbe necessaria l’operazione, con i tempi di recupero che si allungherebbero addirittura a tre mesi. La decisione, inoltre, può cambiare gli scenari di mercato per quanto riguarda l’acquisto di un centrale. Fiato sospeso, quindi.