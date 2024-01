Un altro problema per Alessandro Buongiorno, e continua così la grande sfortuna per il reparto difensivo del Torino

Non solo notizie positive per il Torino nella serata di Cagliari. Se il risultato di 1-2 fa ovviamente sorridere Juric, calciatori e tifosi, non può provocare la stessa reazione il modo in cui Buongiorno è uscito dal campo. Dopo 90 minuti di altissimo livello, in cui l’unica pecca negativa era rappresentata dal giallo che ha fatto scattare la squalifica per somma di ammonizioni, il vice capitano granata ha concluso la gara con un grave problema alla spalla. Gli accertamenti dei giorni seguenti hanno evidenziato una lussazione, infortunio che non permetterà al difensore di scendere in campo per un po’ di partite. Continua, così, la grande sfortuna in difesa per il Torino. Da inizio stagione ad adesso, tutti i centrali si sono fermati almeno una volta, non permettendo mai a Juric di poter contare su di loro al completo contemporaneamente.

Problemi per Juric

Da agosto a gennaio, tanti sono stati i problemi per i difensori granata. In principio si è trattato di Djidji e Zima, con quest’ultimo che ha dovuto fare i conti fino ad ottobre con dei problemi alla gamba e con l’ex Nantes, invece, rimasto ai box fino a gennaio a causa di complicazioni conseguenti a un’operazione all’ernia inguinale. Dopodiché si è fermato Buongiorno, a inizio ottobre, per un problema agli adduttori, e il suo rientro è corrisposto alla rottura del legamento crociato di Schuurs. Nel frattempo a novembre sia capitan Rodriguez che Sazonov hanno perso una partita ciascuno, mentre Zima si è poi fermato nuovamente tra la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno. Adesso sono emersi nuovi problemi per Djidji, che ha saltato la trasferta sarda, e nello stesso momento contro il Cagliari, Buongiorno ha riscontrato problemi alla spalla.

Necessario intervenire sul mercato?

A questo punto, sembra cosa buona e giusta intervenire sul mercato, in modo da incrementare il numero di difensori. La duttilità di Tameze ha infatti aiutato Juric nella prima parte della stagione, ma difficilmente si potrà proseguire in questo modo sino alla fine della stagione. Con la probabile partenza di Zima e l’infortunio subìto da Buongiorno che potrebbe costringerlo a stare fuori per parecchio tempo, è quasi certo che la dirigenza si fionderà sul mercato. I nomi caldi in questo momento sono quelli di Ostigard del Napoli e soprattutto Lovato della Salernitana, per cui Vagnati potrebbe presto formalizzare un’offerta.