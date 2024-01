Primo gol in stagione per Samuele Ricci, che al di là del gol contro il Cagliari è tornato ai livelli della stagione scorsa

Vittoria nel segno delle novità. È tornato a vincere fuori casa il Torino nell’ostica trasferta di Cagliari, e lo ha fatto con due prime volte. In primis per quanto riguarda Zapata, che ha segnato per la prima volta in trasferta con la maglia granata. Dopodiché, invece, il ritorno al gol di Samuele Ricci. Dopo una prima parte di stagione negativa, in cui l’ex centrocampista dell’Empoli è stato falcidiato dagli infortuni non riuscendo mai a rendere al massimo, è tornato il sereno per il numero 28. Spesso criticato a causa del suo stato di forma, Juric lo ha saputo proteggere davanti e fuori dalle telecamere. Con una risposta in conferenza o con un urlo incoraggiante durante le partite, il tecnico è riuscito a “recuperare” il classe 2001, che a tempo debito ha ripagato la sua fiducia.

Ora ci si aspetta delle belle

Nel momento più complicato del primo tempo, in cui i padroni di casa tentavano di trovare la rete del pareggio, l’azione individuale di Ricci ha permesso al Toro di andare negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Ma come detto, la grande prestazione della mezzala non si limita solo al gol. 27 passaggi riusciti, un fallo subito e 3 palle recuperate: numeri che parlano di una rinascita totale del giocatore, ritrovato a tutti gli effetti. Juric nella conferenza pre partita aveva avvertito tutti: “Non lo vedo in calo. Prima dell’infortunio ha giocato su alti livelli, dopo l’infortunio ha un po’ patito ma sono soddisfatto delle ultime due partite”. E Ricci, come i migliori paladini, non ha deluso le aspettative del tecnico che tanto ha creduto in lui sin da agosto. Adesso però un altro problema, alla caviglia, da cui si spera possa recuperare il prima possibile e nelle migliori condizioni.