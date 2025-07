Ala sinistra classe 2002 originario del Cile, Lucas Cepeda è nel mirino dei granata dopo l’exploit al Colo-Colo

Classe 2002, originario del Cile. Nel suo curriculum Santiago Wanderers e Colo-Colo. Stiamo parlando di Lucas Cepeda, l’ala sinistra che piace al Torino. I granata sono alla ricerca di esterni offensivi per rinforzare e completare la rosa da affidare al nuovo allenatore Marco Baroni.

Il tecnico ripartirà dal 4-2-3-1, lo stesso sistema di gioco adottato da Vanoli negli ultimi mesi della passata stagione. In quest’ottica, servono ali di qualità e talento, e tra i profili seguiti spicca quello del cileno del Colo Colo, considerato un nome interessante per il nuovo corso.

Cepeda, l’ottima crescita al Colo-Colo

Cepeda è cresciuto nel vivaio del Santiago Wanderers, con cui ha esordito in prima squadra nel mese di giugno 2021, in una sfida di Copa Chile persa 1-0 contro il Concepcion. Il suo primo gol tra i professionisti è arrivato il 2 marzo 2022, nel pareggio per 2-2 contro il Santiago Morning. Successivamente, a febbraio 2024 ha compiuto un passo importante nella sua carriera, trasferendosi a titolo definitivo al Colo-Colo.

Ha vestito la maglia della nazionale cilena Under 23 prima di essere convocato anche dalla selezione maggiore. Il suo debutto è arrivato il 10 ottobre 2024, in occasione del match di qualificazione ai Mondiali 2026 perso 2-1 contro il Brasile. Poco più di un mese dopo, a novembre, ha trovato i suoi primi gol in nazionale, firmando una doppietta nel successo per 4-2 contro il Venezuela.

Il rendimento stagionale

Nel campionato cileno 2024, Cepeda ha disputato 11 delle 15 gare giocate dal Colo Colo, tutte da titolare. Il bilancio parla di 3 gol e 2 assist: numeri discreti, ma che non rendono ancora pienamente giustizia al suo potenziale. La sensazione è che, in un contesto più competitivo, il talento di Viña del Mar possa esplodere definitivamente.