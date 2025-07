La titolarità di Lazaro potrebbe non essere certa nel Torino di Baroni. La società cerca esterni e l’austriaco potrebbe giocare in difesa

Il futuro di Valentino Lazaro è un rebus. L’austriaco è stato un perno del Torino da quando è arrivato al Filadelfia. Con il cambio in panchina, la titolarità dell’ex Inter non sembra essere certa. Nel ruolo di esterno, infatti, il Toro sta cercando nuovi giocatori.

La conferma è arrivata pochi giorni fa dal direttore tecnico Davide Vagnati, che ha dichiarato di essere al lavoro per individuare nuove ali per la tattica a tutta fascia di Marco Baroni. Lazaro, dunque, potrebbe essere relegato in panchina o cambiare posizione in campo.

Il “nuovo” ruolo di Lazaro

Valentino Lazaro potrebbe cambiare posizione. L’austriaco, infatti, potrebbe arretrare nel gioco di Baroni, ricoprendo il ruolo di terzino destro. Il Torino ha vissuto grandi difficoltà in quella zona nella stagione da poco conclusa. Pedersen, Dembelé e l’adattato Walukiewicz non sono stati costanti, obbligando Vanoli a continue rotazioni.

Lazaro ha molta esperienza sulla corsia di destra. L’austriaco ha ricoperto il ruolo di terzino destro principalmente all’Herta Berlino, in Germania. Anche al Benfica il giocatore è stato schierato sul lato esterno della difesa a 4, lo stesso ruolo che ricoprirebbe al Toro.

La ricerca di nuove ali

Il dt Davide Vagnati è stato chiaro nelle dichiarazioni recentemente rilasciate ai microfoni di Rai 2: “Stiamo cercando ali“. Parole che non lasciano dubbi sui lavoro in casa Torino, con i granata attivi per trovare il sostituto di Milinkovic-Savic e in attesa di sviluppi sul fronte Coco-Qatar.

Intanto, la società granata valuta profili anche nella zona avanzata del campo. Il gioco “baroniano” prevede il 4-2-3-1, con incursioni sulla fascia e tanta spinta laterale. Sugli esterni, la priorità del Toro è Cyril Ngonge. Attenzione anche a Riccardo Sottil e Cristian Volpato, due nomi caldi sul taccuino di Vagnati.