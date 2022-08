Vecchia conoscenza del calcio italiano, arriva al Torino dal Marsiglia. In prestito al Benfica non ha inciso, ora ha di fronte un compito arduo

Un colpo a sorpresa. Completamente sfuggito ai radar di mercato. Nemanja Radonjic è diventato un giocatore del Torino il 7 luglio del 2022. Affare concluso volto a rafforzare la trequarti campo: Radonjic è arrivato dall’Olympique Marsiglia, il club che nel 2018 lo aveva acquistato per la cifra di 12 milioni di euro. La stagione 2021/2022 l’ha trascorsa però lontano dalla Provenza: al Benfica, dove non ha certo brillato. Soltanto 6 presenze in campionato, senza alcun timbro a impreziosire la sua esperienza lusitana.

Radonjic: al Torino esordio con gol

Con il Torino, dopo le amichevoli, ha esordito in una gara ufficiale il 6 agosto 2022 in Torino-Palermo 3-0. Il serbo è risultato il migliore in campo e ha pure segnato la rete del momentaneo 2-0, dopo che il Var gliene aveva annullato una.

Radonjic, la carriera: trascorsi a Roma e Empoli

Nemanja Radonjic è un’ala di nazionalità serba classe 1996. Cresciuto nel Partizan e nell’Academia Hagi, su intuizione di Walter Sabatini nel 2014 approda alla Roma per circa 4 milioni di euro. Per lui soltanto qualche presenza al Torneo di Viareggio in giallorosso, prima di venire girato in prestito all’Empoli di Maurizio Sarri. In Toscana non tocca il campo neanche di striscio. Poi passa al Cucaricki, club della massima divisione serba, in cui riesce a giocare con maggiore continuità. Nel 2017 lo acquista la Stella Rossa di Belgrado. Rimane soltanto per una stagione e nel precampionato di quella successiva.

Qui inizia a fare sul serio con 47 presenze e 11 reti tra Europa League, preliminari di Champions, campionato e coppa serba. Tanto da ottenere la convocazione per i mondiali di Russia del 2018 (35 presenze e 5 reti complessive con la selezione serba). In quella stessa estate l’approdo in Ligue 1. Nella prima stagione non trova granché spazio, mentre l’anno seguente gioca 21 incontri di campionato e chiude con un bottino di 5 marcature. Nell’annata 20-21 si divide tra Marsiglia e Berlino, dove da gennaio indossa la maglia dell’Herta: 12 presenze e una rete prima di fare dietrofront in Francia e ripartire in direzione Lisbona. Ora lo aspetta un compito arduo, cioè quello di sostituire Josip Brekalo.

Le caratteristiche tecniche

E’ lui il giocatore individuato a sostituire l’attuale giocatore del Wolsfburg. Non certo una passeggiata per un ragazzo rimasto fuori in pratica per un’intera stagione. Le caratteristiche sono comunque quelle più avvicinabili al croato. Anch’esso predilige giocare sul versante mancino, ma a piede invertito. Buona tecnica di base, nelle sue doti principali c’è il dribbling e la tendenza ad accentrarsi per calciare col destro. In carriera, oltre all’ala, ha interpretato anche il ruolo di esterno su tutte e due le fasce, senza risultati degni di nota.