La probabile formazione del Torino: Buongiorno dovrebbe farcela a esserci al centro della difesa, l’alternativa è Adopo

Torino-Palermo è la prima gara ufficiale della stagione 2022-2023 della formazione di Ivan Juric. Il tecnico granata non può ancora contare sulla formazione al completo, in parte il motivo è la lentezza del mercato (con diversi giocatori importanti che devono ancora arrivare), dall’altra una serie di infortuni che hanno colpito in particolare il reparto arretrato e che hanno complicato la preparazione alla partita di questa sera.

Torino: Lazaro e Bayeye verso la panchina

Non ci saranno sicuramente David Zima, a causa di un infortunio alla spalla patito contro il Nizza, e Mergim Vojvoda, mentre dovrebbero farcela a recuperare sia Alessandro Buongiorno che Armando Izzo (quest’ultimo almeno per la panchina). Ma andiamo con ordine: il ballottaggio tra Etrit Berisha e Vanja Milinkovic-Savic, che ha caratterizzato il precampionato, sarà vinta dal portiere albanese, che inizia la stagione la titolare. Buongiorno avrà il compito di non far rimpiangere Bremer e guidare la linea difensiva ma se non ce la dovesse fare a recuperare del tutto, può avere un’occasione al centro della retroguardia Michel Adopo. Completano il reparto difensivo Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez. A centrocampo il duo formato da Sasa Lukic e Samuele Ricci in mezzo al campo è confermato, sugli esterni troveranno spazio Wilfried Singo e Ola Aina (dovrebbe essere quindi rimandato l’esordio di Valentino Lazaro e Brian Bayeye). Dietro l’unica punta Antonio Sanabria, il duo di trequartisti che dovrebbe giocare dal primo minuto è quello formato da Nemanja Radonjic, all’esordio assoluto con la maglia del Toro, e Demba Seck.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Radonjic; Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Gemello, Izzo, N’Guessan, Bayeye, Adopo, Lazaro, Linetty, Segre, Verdi, Horvath, Pellegri. All. Juric

Indisponibili: Vojvoda, Zima

Squalificati: nessuno