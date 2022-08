Il presidente Cairo a margine della prima semifinale del Memorial Mamma e Papà Cairo ha parlato del calciomercato

Pochi minuti dopo il termine della partita Toro-Milan Primavera, la semifinale che ha inaugurato il primo Trofeo Mamma e Papà Cairo, il presidente Urbano Cairo si è fermato a lungo con i giornalisti giunti a Quattordio per rilasciare delle dichiarazioni. Ha affrontato diversi temi, tra cui uno sicuramente inevitabile e molto caldo e cioè il calciomercato. A riguardo il numero 1 granata ha detto quali saranno le linee guida dichiarando: “Quanti acquisti faremo ancora? Sappiamo cosa serve, Pellegri è un acquisto, lo abbiamo riscattato, Radonjic, Bayeye che è un giovane che ha potenzialità, è arrivato Lazaro che è un giocatore che l’Inter pagò 22 milioni e poi sicuramente manca un centrale di difesa, manca un centrocampista e lì abbiamo qualcosa che sta nascendo, e poi sulla trequarti manca come minimo un giocatore, avendo lì Radonjic, Verdi e Seck. Se ci saranno opportunità vedremo. Lo scorso anno l’ultimo giorno facemmo cose di qualità”. E un altro acquisto il Toro lo sta già per chiudere, ovvero Emirhan Ilkhan. Il giocatore è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà al club granata.

Cairo ha confermato quanto detto da Vagnati nei giorni scorsi

Il presidente Cairo dunque ha confermato a pieno quanto dichiarato dal responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati la sera della lite che ha avuto con Ivan Juric. Con il dirigente granata che disse: “Dobbiamo prendere i giocatori giusti, non è una questione di numero, non saranno 10, saranno di meno, ma saranno quelli giusti per migliorare la squadra”. Dunque, a meno di colpi di scena, a fine mercato gli acquisti del Toro non saranno stati 10 come richiedeva Juric, ma di meno. Il club granata in merito agli innesti da fare punta dunque più sulla qualità che sulla quantità. Con la volontà di dare al tecnico croato una buona squadra che possa migliorare il decimo posto raggiunto nello scorso campionato. I granata infatti, vogliono alzare in maniera costante e concreta l’asticella degli obiettivi.