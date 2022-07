Il dt del Torino torna sulla lite con Juric: “Non bella da vedere, ma è successo perché siamo persone vere”

Dopo la lite con Juric, Davide Vagnati ha rilasciato delle dischiarazioni a Sky: “C’è stata una discussione non bella da vedere, quando due persone ci tengono a fare le cose in un certo modo succede. Stiamo cercando di fare il possibile, è un mercato difficile, porteremo i giocatori di cui il mister ha bisogno, ci siamo abbracciati e la lite è finita lì. Vogliamo fare le cose al meglio, siamo persone vere che si dicono le cose come stanno, anche dopo questa lite si può ripartire, sarà un punto di partenza. Abbiamo un grande allenatore, faremo il prima possibile le cose che vanno fatte”.

Su quella frase criptica (“Ti ho sempre difeso anche agli occhi di quella testa di c***o), il dt ha detto: “L’ho difeso, sì, ma quando ci sono discussioni così si dicono cose del genere, l’importante è capire perché ed è perché abbiamo voglia di fare bene per il Torino. Dobbiamo cercare di dare giocatori al mister”. Nessuna conseguenza? “Abbiamo voglia di far bene, il mister ha le sue preoccupazioni, legittime, le capiamo”.

Sul mercato: “Dobbiamo prendere i giocatori giusti, non è una questione di numero, non saranno 10, saranno di meno, ma saranno quelli giusti per migliorare la squadra”. Su Belotti senza squadra: “Andrea ha fatto la storia al Torino, abbiamo fatto la nostra offerta, lui ha fatto la sua scelta e gli auguro tutto il bene possibile”.