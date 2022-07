Al presidente non è sfuggita la frase: “Ti ho sempre difeso agli occhi di quel testa di c…”. Vagnati sembra avere i giorni contati

Non succederà nulla oggi e nemmeno domani, ma l’esperienza di Davide Vagnati al Torino sembra essere giunta ai titolari. Troppo grave quello che è successo ieri nel piazzale di fronte all’hotel di Waidring che ospita la squadra granata: la lite furibonda con Ivan Juric, le mani addosso, gli insulti gridati ai quattro avanti e quel “testa di c…”. che sembra proprio essere riferito a Urbano Cairo, che ha fatto il giro del mondo a causa di un video girato da uno degli ospiti del Kuhotel. Ora che manca poco più di una settimana all’esordio in Coppa Italia e che il mercato è ancora in alto mare il presidente molto probabilmente non farà nulla poi, però, novità potrebbero arrivare in qualsiasi momento.

Torino-Vagnati: sarà addio

Vagnati ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 e possiamo ora quasi certamente escludere che gli verrà rinnovato. Anzi, non è neppure detto che possa arrivare al prossimo 30 giugno da direttore tecnico. del Torino Cairo avrà certamente già chiesto spiegazione al suo dt di quanto accaduto e non si sarà neppure accontentato della spiegazione data a Sky riguardo a quel “Ti ho sempre difeso anche agli occhi di quella testa di c***o”. “Quando ci sono discussioni così si dicono cose del genere, l’importante è capire perché ed è perché abbiamo voglia di fare bene per il Torino” ha provato a spiegare in TV ma Cairo non è certamente il tipo da lasciar scorrere tutto come se nulla fosse. La figura fatta da Vagnati (e dalla società intera) non può passare in cavalleria come se nulla fosse accaduto: avrà delle conseguenze, è solo questione di tempo.