Juric ha scelto di lasciare fuori 7 titolari su 11 in amichevole sostitutiti da Zaza e i Primavera. Un segnale forte per Cairo

Aria di maretta in casa Toro nelle ultime ore, culminata in una bufera che si è abbattuta sul club dopo il video della lite tra Vagnati e Juric, avvvenuta prima dell’amichevole contro l’Apollon Limassol. La scintilla che avrebbe fatto scoppiare il caso è riconducibile alla situazione mercato, ancora bloccato sul fronte entrate e considerato come poco soddisfacente dal tecnico croato e dal popolo granata. Famoso per il suo temperamento forte, l’ex allenatore dell’Hellas Verona ha infatti scelto di schierare le riserve nel test match di ieri.

Toro, Juric ripesca le riserve tra Primavera ed esclusi

Una formazione insolita e ricca di volti poco utilizzati fin qui da Juric, consapevole delle sue scelte. Se infatti il modulo è rimasto invariato, lo stesso non si può dire degli interpreti: dall’ex Primavera Adopo e uno degli attuali N’Guessan in difesa, a Bayeye, Segre e Antolini a centrocampo, passando per Edera e Zaza sul fronte offensivo. Ben sette giocatori su undici rientrano tra i grandi esclusi di questo Toro, divisi tra chi è considerato troppo acerbo, chi deve formarsi e chi invece non rientra nei piani del tecnico.

Toro, Vagnati abbassa le aspettative sul mercato

Un segnale che lascia poco spazio alle interpretazioni: il tempo stringe e la Coppa Italia si avvicina, ma passi in avanti ancora non se ne vedono. E se i rinforzi richiesti inizialmente erano dieci, ora il numero è stato drasticamente ridotto secondo quanto affermato da Vagnati a Sky: “Dobbiamo prendere i giocatori giusti, non è una questione di numero, non saranno 10, saranno di meno, ma saranno quelli giusti per migliorare la squadra“. L’attesa quindi cresce, ma le aspettative restano piuttosto basse. Solo il tempo sarà in grado di stabilire chi aveva ragione.