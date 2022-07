Prima dell’ormai celebre lite nel parcheggio dell’hotel c’era stato un altro duro confronto tra Ivan Juric e Davide Vagnati

nostro inviato a Waidring – Ciò che è successo ieri nel parcheggio dell’hotel che ospita il Torino a Waidring, prima dell’amichevole contro l’Apollon Limassol, è noto a tutti: il video della lite, degli insulti e delle mani addosso tra Juric e Vagnati ha fatto il giro del web e non c’è tifoso granata che non l’abbia visto almeno una volta (ma è stato visto e rivisto anche fuori dal mondo Toro). Ma quei pochi secondi filmati di nascosto da uno degli ospiti del Kuhotel è solamente il passaggio più forte di uno scontro che era iniziato già prima. Ma andiamo con ordine.

Juric-Vagnati: la prima lite

Vagnati ha raggiunto Waidring martedì pomeriggio e ha assistito all’allenamento della squadra, al termine un rapido saluto con Juric nella zona limitrofa agli spogliatoi poi entrambi si sono diretti verso l’hotel, su auto diverse: prima l’allenatore, qualche minuto dopo il direttore tecnico. Nell’albergo, come vi avevamo raccontato, i due hanno parlato delle trattative di mercato, Vagnati ha provato a rassicurare e tranquillizzare Juric ma – come è palese – non ci è riuscito e la discussione è sfociata nella prima lite tra i due all’interno della struttura, con i vari ospiti (il Kuhotel non ospita solamente il Torino ma anche diversi turisti) che hanno potuto sentire le urla.

Il gelo all’amichevole di Seekirchen

Quello che è successo poi ieri mattina è ormai noto a tutti nei minimi dettagli. Al pomeriggio Vagnati ha assistito a Seekirchen all’amichevole contro l’Apollon Limassol ma con Juric non si è nemmeno mai incrociato: il tecnico è arrivato in pullman con la squadra, il dt più di mezz’ora dopo in auto con Moretti. Nessun saluto, nessuna battuta scambiata tra i due neanche dopo la partita con Vagnati che si è poi messo in viaggio per tornare in Italia.