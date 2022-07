L’allenamento del Torino di questa mattina a Waidring dopo l’amichevole contro l’Apollon Limassol: squadra in piscina

Un’altra vittoria ipotecata dal Torino di Juric che ieri, in un’amichevole pre-campionato ha battuto l’Apollon Limassol per 1-0. Nonostante la bufera che ha circondato il match, proseguono i lavori dei granata a Waidring, luogo scelto per la seconda fase del ritiro estivo. Questa mattina, il tecnico croato ha scelto di far allenare al campo gli infortunati, Buongiorno, Kone, Pellegri e Radonjic. Con loro, i portieri impegnati con un programma specifico. Il resto del gruppo squadra si è invece ritrovato in piscina per un tipo di lavoro differente.