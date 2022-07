Approdato a Waidring il giorno prima dell’amichevole contro l’Apollon Limassol, il francese si è rivelato una piacevole sorpresa

Con la rosa che è un cantiere aperto e il mercato ancora in stand by, prosegue la preparazione estiva del Torino, che sta scovando diverse piacevoli sorprese. Juric, certamente anche per mandare in messaggio alla dirigenza, ha schierato diversi giocatori considerati particolarmente poco fin qui nell’amichevole contro l’Apollon Limassol. Tra questi è emerso un profilo interessante che per chi conosce e ha seguito la Primavera non è una sorpresa: Ange Caumenan N’Guessan, acquisito a titolo defintiivo dal Racing Club de Lens a gennaio.

N’Guessan, da scommessa a certezza in soli sei mesi con la Primavera

Diventato il vero pilastro dell’Under 19 in soli sei mesi, il difensore classe 2003 è stato chiamato a raccolta anche dal tecnico della Primasquadra, in difficoltà a causa delle assenze e la sua intuizione si è rivelata ancora una volta giusta. Approdato a Waidring il giorno prima della sfida contro l’Apollon Limassol a causa di qualche problema fisico, non ha perso tempo. Juric lo ha infatti schierato titolare nell’immediato, testando le sue qualità e la risposta è stata positiva.

Toro, prestazione di spicco per il difensore classe 2003

Classe e tecnica da veterano e l’impressione che sia lì da sempre, nato per giocare in questa squadra, è quanto è emerso dopo aver visto il francese in campo. La giovane età non ha frenato le sue aspirazioni e la sua tenacia, aiutate dalla fisicità imponente che gli ha consentito di entrare di diritto tra i migliori in campo. Ad attenderlo un futuro roseo e da protagonista, che potrà consentirgli di togliersi e togliere alla piazza granata diverse soddisfazioni.