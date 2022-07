Il presidente Cairo ha affidato un messaggio a Radio Radio tornando sulla vicenda della furiosa lite tra l’allenatore e il direttore tecnico

A Radio Radio il presidente Urbano Cairo è intervenuto via messaggio per parlare della lite tra Juric e Vagnati che tiene ormai banco da ieri sera. “I due si sono parlati, chiariti, riappacificati. Vanno avanti più in sintonia che mai”, ha ribadito il patron in linea con quanto già dichiarato dal dt ieri sera. “Non c’è altro da aggiungere”.