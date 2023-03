Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del Werder Brema, è finito nel mirino del Torino: ecco di chi si tratta

C’è un attaccante su cui il Torino ha messo gli occhi e si tratta di Niclas Fullkrug. Davide Vagnati è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e il profilo del giocatore in forza al Werder Brema, potrebbe essere quello giusto. Si tratta di un classe 1993, ha compiuto da poco i 30 anni ed è entrato stabilmente nel giro della Nazionale Tedesca. Il contratto con il suo attaule club scade nel 2025.

Fullkrug, la carriera

Niclas Fullkrug è nato ad Hannover ed è cresciuto nel settore giovanile del Werder Brema. Nel febbraio del 2012, è passato in prima squadra e poi due stagioni dopo, è stato girato in prestito al Greuther Furth. Nel 2014 è stato acquistato dal Norimberga per 300 mila euro. Sucessivamente si è trasferito all’Hannover per 2,2 milioni di euro e infine il Werder Brema se l’è ripreso per 6,5 milioni. Una carriera in crescendo, sempre andando in gol. Quest’anno in campionato ha segnato 15 reti e fornito 5 assist in 24 partite (è il capocannoniere della Bundesliga). In Nazionale ha collezionato 6 presenze, con 6 gol messi a segno. Si è fatto notare anche in Qatar, prendendo la maglia numero 9 e facendo gol alla Spagna.

Caratteristiche tecniche

Fullkrug è un attaccante versatile e moderno. Nonostante il suo ruolo naturale sia quello di attaccante centrale, può essere anche schierato come ala destra o ala sinistra. Abile nel gioco aereo, sfrutta al meglio il suo possente fisico. Quando si trova in area di rigore avversaria è sempre molto pericoloso, essendo in grado di sfruttare in maniera ottimale i cross dei compagni.