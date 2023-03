C’è chi è in scadenza, chi ha giocato poco, chi non ha impressionato, chi è stato altalenante: il futuro dei terzini del Toro

Il finale di stagione è sempre più vicino e l’ultima pausa per le nazionali ha permesso ai vari club di Serie A di cominciare a trarre i primi bilanci in maniera più attenta e accurata, e anche di iniziare a fare le valutazioni in merito al futuro. Riguardo alla prossima stagione in casa Toro ci sono diverse incognite che piano piano dovranno trovare una risposta, a partire da quello che deciderà di fare Ivan Juric, ovvero il tassello più importante, la persona dalla quale poi dipenderanno molte altre scelte. Una di queste è legata ai terzini, dato che nessuno di loro al momento è sicuro di rimanere in granata anche nella prossima stagione. Ola Aina ha il contratto in scadenza e non sembra essere intenzionato a rinnovare con il Toro, nonostante sia un giocatore che a Juric piace molto e che proprio grazie al tecnico croato è cresciuto e migliorato davvero molto. Il difensore nigeriano sembra essere intenzionato a tornare a giocare in Inghilterra. Wilfred Singo ha il contratto che scadrà nel 2024 e in questa stagione ha avuto diversi alti e bassi dimostrando così di essere un giocatore discontinuo e, nonostante questo, ha su di sé gli occhi di diversi club tra cui la Roma, anche perché le sue qualità non si discutono. Mergim Vojvoda invece, sta facendo male e per quanto riguarda Valentino Lazaro bisogna vedere quando e come tornerà dall’infortunio. Infine, Brian Bayeye che ha trovato pochissimo spazio in campo.

Anche per i terzini saranno “11 finali”

Dunque è ancora tutto da decidere. Quello che è certo è che Ola Aina, Lazaro, Vojvoda, Singo e Bayeye vogliono dare il loro contributo per cercare di portare il Toro il più in alto possibile con l’obiettivo di centrare il settimo posto, che potrebbe significare tornare in Europa dopo diversi anni dall’ultima volta. Tutti loro inoltre, vorranno mettere in mostra le loro qualità e brillare di più di quanto abbiano fatto fino ad ora. Il presidente Urbano Cairo nel corso dell’evento Passione Gazzetta aveva dichiarato: “Le ultime 11 partite saranno 11 finali da giocare per vedere dove ci posizioneremo”. Ovviamente, anche per i terzini granata saranno undici finali nelle quali in palio non c’è solo il posizionamento finale in classifica del Toro, ma ben di più e cioè il loro futuro.