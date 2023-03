Il Torino Primavera approda ai quarti di finale della Viareggio Cup, dove affronterà la Rappresentativa Serie D

Percorso deciso e convincente quello del Torino, che accede abilmente ai quarti di finale del torneo di Viareggio. I granata si sono qualificati al primo posto nel Gruppo 2, precedendo il Pontedera. Agli ottavi di finale, invece, hanno sconfitto con un sonoro 5-0 il Monterosi Tuscia. Le statistiche sono di tutto rispetto e sorridono agli uomini di Asta: ben 15 gol fatti e solamente 1 subito, nel pareggio contro il Don Torcuato del 22 marzo. Ora, per i ragazzi della Primavera, la sfida alla Rappresentativa Serie D: ma cosa c’è da sapere sui prossimi avversari del Torino?

Da Giannichedda a Opoola, chi sono i prossimi avversari del Toro

Per chi non lo sapesse, la Rappresentativa Serie D è una squadra formata dai giocatori più interessanti Under 19 del campionato, appunto, di Serie D. Viene considerata come un punto di riferimento da parte di migliaia e migliaia di giocatori dilettanti, che in caso di convocazione avrebbero l’opportunità di misurarsi con le squadre Primavera dei club professionistici. In panchina, dal 2019, c’è Giuliano Giannichedda, ex centrocampista di Lazio e Juventus.

Così come i ragazzi di Asta, anche la Rappresentativa Serie D ha superato il girone da prima in classifica, con 8 gol fatti e 3 subiti. Agli ottavi di finale i giovani di Giannichedda hanno superato in rimonta il Benevento, accedendo alla fase successiva. Ma chi sono i giocatori più pericolosi? Uno di questi è sicuramente Malik Olalekan Opoola, attaccante nigeriano in forza al Brindisi. Il classe 2004 sta disputando un grande torneo, con 3 reti e 1 assist all’attivo in 4 gare disputate. Anche in campionato svolge un ruolo da protagonista, con 7 gol in 14 presenze: praticamente uno ogni due partite.

Da tenere d’occhio anche Mattia Cupani e Simone Giacchino, prima punta e centrocampista. Il primo, in forza al Campodarsego e con esperienza nel Bologna Primavera, non ha inciso molto in Serie D: in 27 gare sono state solamente 3 le reti messe a segno dal diciottenne. Nella Viareggio, però, il rendimento è stato ben diverso finora, con 2 gol e 1 assist in 4 apparizioni. Discorso simile per Giacchino, centrocampista della Sanremese ancora a secco di gol in Serie D, ma che con la Rappresentativa è andato a segno già in 2 occasioni: entrambe su calcio di rigore. Da non sottovalutare anche Samuel Pugliese, protagonista di una grande stagione con la Palmese: 5 gol e 2 assist per lui nel girone G.

Infine, in difesa, attenzione ad Alessio Castellini, terzino di spinta e reduce dalla promozione in Lega Pro con il suo Catania. A Viareggio ha già timbrato il cartellino e in campionato ha sfornato una buona quantità di assist. Calcio d’inizio fissato a giovedì 30 marzo alle ore 15:00.