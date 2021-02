Gli inizi nel Settore giovanile del Genoa e l’esordio in A, poi il prestito al Pescara e il passaggio alla Juventus

Rolando Mandragora è originario di Scampia: lì è nato il 29 giugno 1997 e lì ha vissuto fino ai 14 anni, quando lascia la sua terra natale per trasferirsi al Genoa. Il 29 ottobre 2014, a 17 anni, esordisce con la Prima squadra rossoblù nel match contro la Juventus, partita terminata 1 a 0 in favore del Genoa. L’unica partita persa dai bianconeri in quel campionato. Mandragora in quella stagione, dopo aver collezionato 5 presenze, nel luglio del 2015 passa in prestito al Pescara. Con la maglia biancoazzurra il centrocampista ex Genoa si mette in mostra ma nell’aprile del 2016, nella partita contro la Virtus Entella, riporta un grave infortunio al piede destro che lo costringerà a terminare prima la stagione. Nell’estate del 2016 Mandragora passa alla Juve, ma un’altra operazione al piede lo tiene lontano dal campo. Il centrocampista campano esordisce con la maglia bianconera il 23 aprile 2017, subentrando nel finale della partita contro il Genoa, match vinto 4 a 0 dalla Juve.

Il Crotone, l’Udinese e la Nazionale Italiana

Nell’agosto del 2017 Mandragora passa in prestito al Crotone dove colleziona 36 presenze e dove il 24 settembre 2017 realizza il suo primo gol in Serie A, nella partita vinta 2-0 in casa contro il Benevento. La stagione si conclude con la retrocessione del Crotone in serie B. Mandragora poi passa allUdinese, dove per ora ha collezionato 73 presenze e realizzato 6 gol. Proprio durante l’esperienza in Calabria e in bianconero Mandragora conosce e lavora con l’attuale allenatore del Toro, Davide Nicola. Mandragora è anche sempre stato nel giro della Nazionale. Il suo esordio con la maglia azzurra avviene con l’Under 21 nell’agosto del 2015, nella partita amichevole contro l’Ungheria terminata 0 a 0. La sua prima convocazione con la Nazionale A a Coverciano risale al 9 aprile 2017.

Le caratteristiche di Mandragora

Mandragora è un centrocampista in grado di ricoprire più ruoli. Se ce n’è proprio bisogno, può anche essere schierato come difensore centrale. Tra le sue caratteristiche una di quelle che spicca maggiormente è l’abilità nel dettare i tempi di gioco. Il suo piede naturale è il sinistro. Ha un ottimo tiro abbinato a molteplici qualità e a un’ottima fisicità.