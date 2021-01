Il nuovo giocatore del Torino è risultato positivo al Coronavirus: è in isolamento, slitta l’esordio con i granata

Antonio Sanabria è risultato positivo al Covid: l’ex Betis Siviglia, appena ufficializzato dal Torino, è asintomatico e resterà in isolamento fiduciario come da protocollo. Contro l’Atalanta, prossima avversaria del Torino sabato, non avrebbe potuto comunque giocare dovendo scontare la giornata di squalifica rimediata dopo l’espulsione dello scorso mercoledì in Coppa del Re.