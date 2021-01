Il gol della Fiorentina lo hanno confezionato Ribery e Bonaventura: l’uno, per Cairo, era un colpo mediatico, per l’altro il Torino non affondò

E’ difficile, in questi mesi, tracciare la linea di confine tra il danno procurato e la beffa del destino. Perché il Torino e il suo vertice hanno commesso errori strategici evidenti e ora fanno i conti con le conseguenze. Le quali, appunto, rasentano sempre più spesso il dileggio. E’ il minuto ventidue di uno scontro salvezza. La Fiorentina riceve palla sulla trequarti su gentile regalo di Rincon. E ne approfitta. Ribery studia, Bonaventura taglia e restituisce col tacco al 7; nuovo scambio tra i due, poi il francese scatta alle spalle di Lyanco e riceve un delizioso esterno. Dribbling a Sirigu e 0-1. Pochi tocchi, tutti in verticale e accompagnati dalle corse giuste di due ultra-trentenni di qualità, che il Toro ha sfiorato, con intenzioni diverse, nel recente passato.

Le parole di Cairo del 2019: “Ribery? E’ un colpo mediatico…”

Il gol – splendido – lo confeziona infatti una coppia di calciatori che ai colori granata si è avvicinata. Ribery arrivò in viola nell’estate 2019 e Cairo, allora, commentò così: “Avrei potuto anche prenderlo, ma non è il tipo di giocatore che ho in mente per rinforzare questa squadra. I colpi mediatici li ho già fatti in passato…”. Parole invecchiate male. Perché l’ex Bayern si è dimostrato tutt’altro che un acquisto buono solo per vendere qualche maglietta in più.

E Bonaventura? Per l’ex Milan i granata fecero un serio tentativo sul finire della passata stagione. L’occasione era ghiotta: perché sarebbe arrivato a zero. Bava iniziò la trattativa, Vagnati la portò avanti. Ma il Toro traccheggiò, dopo l’arrivo di Giampaolo, e alla fine l’azzurro appose la firma sulla proposta della Fiorentina.

La qualità che al Torino manca

Visioni e scelte per costruire il futuro. Ripensarci adesso dà profondità alla valutazione di un presente amaro, che racconta di un Toro con poca qualità e zero guizzi (talvolta ce li mette Singo, talaltre Belotti: ma i compagni non vi danno seguito). E se Ribery e Bonaventura fossero invece arrivati in granata? E’ un ragionamento controfattuale, ma forse non si sbaglia a dire che qualcosa in più avrebbero potuto dare a questa squadra. In un contesto nel quale latitano tecnica individuale e inventiva – oltreché spirito di gruppo – il 7 e il 5 sarebbero manna pur con la loro inclemente carta d’identità. E invece al Torino tocca guardarli come avversari. Subendone il talento: il che è una beffa, ma insegna.