Nella partita contro la Fiorentina si sono viste ancora una volta le gravi lacune che il Torino presenta a centrocampo

Il Torino sta avendo grandi difficoltà in questa stagione, con i granata che si trovano in zona retrocessione con soli 15 punti raccolti fin qui. Gravi lacune si trovano a centrocampo, con questo reparto che non ingrana. Sia con Giampaolo che adesso con Nicola il reparto si è dimostrato inadatto. Il club granata, nelle ultime ore di mercato, sta cercando di trovare un rinforzo. Si tratta di Rolando Mandragora, un giocatore che ha già lavorato con Davide Nicola. Fino ad oggi infatti, nemmeno Gojak e Linetty, arrivati quest’estate, non sono si sono dimostrati all’altezza. Gojak sta collezionando una serie di presenze solo in panchina e rimane ancora un’incognita il ruolo che può ricoprire.

Il gap che si è visto con la Fiorentina

Nell’ultimo match di campionato contro la Fiorentina, terminato 1 a 1, i granata non sono stati in grado di approfittare dell’inferiorità numerica degli avversari che, al 71’ minuto, si sono ritrovati in 9 per due espulsioni. I granata hanno patito proprio il dinamismo del centrocampo della squadra allenata da Cesare Prandelli: differenze abissali. Con un esempio evidente: Rincon che commette due errori gravi e decisivi nella seconda frazione di gioco. “El General” si è trovato di fronte Ambrabat e ha patito la sua presenza, che è stata determinante per salvare la Fiorentina in doppia inferiorità numerica.

Torino, il mancato arrivo di un regista quest’estate

Ha influito sicuramente nei risultati portati a casa dal Toro il mancato acquisto di un regista quest’estate, dopo aver inseguito a lungo Torreira che poi è stato ritenuto dal Toro un giocatore che non poteva arrivare a vestire la maglia granata sostanzialmente perché sarebbe stata una spesa eccessiva. Insomma, evidentemente un rinforzo nel ruolo non serviva solo a Giampaolo: ma anche a Nicola, che ora aspetta almeno un acquisto dal mercato.