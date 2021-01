Calciomercato Torino / Davide Nicola ha tirato per la giacchetta Cairo e Vagnati, dopo il pari con la Fiorentina: “Questa squadra è da completare”

“Questa squadra è da completare, per caratteristiche, con i giusti innesti“. A due giorni dalla fine del calciomercato e a dieci dal suo insediamento, Davide Nicola ha, senza eccessi, tirato per la giacchetta il presidente Cairo, come mai il suo predecessore (Giampaolo) aveva fatto. Le trattative sono ancora aperte, ma per poco. E il Torino è in ritardo. Sanabria ancora non è stato ufficializzato – “ci sono alcuni dettagli ancora da sistemare”, ha dichiarato il dg Antonio Comi prima del pari contro la Fiorentina – e per il centrocampo ancora si sta aspettando la stretta di mano con Juventus e Udinese per Mandragora.

“A fine mercato spiegheremo le scelte fatte”

Dettaglio: l’uno dovrebbe essere l’attaccante di spalla per Andrea Belotti – ruolo che condividerebbe con Zaza -, l’altro l’innesto di qualità in una mediana lacunosa sin da inizio stagione. Non sarebbero, insomma, gli ultimi rincalzi. E Nicola lo sa bene. Il tecnico, è bene sottolinearlo, ha comunque difeso a spada tratta il gruppo di giocatori attualmente a disposizione: “Non si possono fare miracoli ma ho visto dei miglioramenti”.

Questo non gli ha impedito di porre una leggera pressione sulla dirigenza. Per Vagnati saranno giorni infuocati. Ci sono da portare a termine almeno le operazioni nei ruoli indicati come bisognosi di rinforzi. Poi si farà un bilancio: “Le scelte le spiegheremo alla fine del mercato”, altra frase di Nicola del post-Fiorentina. Misura e schiettezza: perché la realtà è cruda, e per salvarsi non basta quel che c’è.