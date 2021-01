Maxime Nana, il procuratore di Nkoulou, era allo stadio a vedere Torino-Fiorentina e per parlare del futuro del suo assistito

Il procuratore di Nicolas Nkoulou, Maxine Nana, era presente allo stadio “Grande Torino” per assistere alla partita tra Torino e Fiorentina, terminata 1 a 1, con i granata che non sono riusciti a vincere nonostante la Fiorentina fosse rimasta in 9 contro 11. L’agente del difensore camerunese è lo stesso di Singo, che a fine novembre ha rinnovato il suo contratto fino al 2023. Nkoulou ha il contratto in scadenza a giugno e non parte essere intenzionato a rinnovarlo. Proprio ieri sera si è registrato un fitto colloquio tra il numero 33 del Torino e Nana.

Le parole di Cairo e Vagnati dopo Torino-Fiorentina

I giornalisti presenti allo Stadio si sono accorti della presenza dell’agente. E al termine della partita hanno chiesto sia al presidente Cairo sia la responsabile dell’area tecnica Vagnati se Maxime Nana fosse lí per parlare del futuro del numero 33, entrambi hanno smentito. Il presidente Cairo ha dichiarato: “Nana è venuto per vedere Singo. Non abbiamo parlato di Nkoulou”. Mentre, sempre in merito a questa vicenda, il ds ha dichiarato: “Con l’agente di Nkoulou ci siamo salutati, di cosa dobbiamo parlare? E’ una persona che stimiamo tutti e abbiamo parlato.”

Il rischio di perdere Nkoulou a parametro zero

Se Nkoulou non partirà in questa finestra di mercato, che si chiuderà lunedì alle ore 20 e non rinnoverà, il Toro lo perderà a fine stagione a parametro zero. Sul difensore camerunese si era registrato a inizio mercato un interessamento del Bologna che in seguito ha optato per altre soluzioni. Poi c’era stata una timida proposta del Parma, non andata a buon fine. Il tempo stringe e il Toro dovrà trovare il prima possibile una soluzione.