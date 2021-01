Il Torino accelera per Mandragora, si cerca l’accordo con Juventus e Udinese: domenica sarà una giornata decisiva

Il Torino vuole chiudere il prima possibile l’affare Mandragora. Le parti in questi giorni sono sempre rimaste in contatto, dopo l’incontro di giovedì sera negli uffici milanesi tra il presidente Cairo, il numero 1 del Toro, il direttore Vagnati e l’agente del centrocampista. Rolando Mandragora è intenzionato a trasferirsi al Toro dove ritroverebbe Davide Nicola. Il giocatore ha già lavorato con l’allenatore granata a Udine. Filtra ottimismo per il buon esito dell’operazione. Sono previsti aggiornamenti già in serata, dopo la partita della Juventus contro la Sampdoria. Ma i contatti decisivi potrebbero arrivare domani: la società granata vorrebbe giungere infatti all’accordo prima dell’ultimo giorno di mercato (lunedì).

Si valuta un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto

La pista che al momento risulta essere più concreta è quella che porterebbe Mandragora al Toro con un prestito di 18 mesi e con l’obbligo di riscatto. La società granata sta lavorando per arrivare all’ok definitivo di Juve e Udinese, ottenuto già il sì del centrocampista. I granata hanno un grande bisogno di un rinforzo in quel reparto e sta lavorando per chiudere il prima possibile. Sono ore decisive.