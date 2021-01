Calciomercato Torino / I granata stanno valutando di investire su Rugani, in prestito al Rennes dalla Juventus. Ma Nkoulou…

Una telefonata, la promessa di aggiornarsi a breve. Daniele Rugani è entrato nell’orbita del Torino, perché a Rennes – club nel quale è andato in prestito oneroso dalla Juventus – sta trovando meno spazio del previsto e vedrebbe di buon occhio la possibilità di tornare in Italia e nella città in cui ha casa. Se ne sta parlando in queste ore: l’entourage del centrale è in contatto con il ds granata Vagnati e si sta sondando l’intenzione della Juventus: con i bianconeri andrebbe trovata la quadra sulla formula (il club di Cairo vorrebbe riservarsi un’opzione di riscatto). L’ex Empoli piace a Nicola, che un rinforzo nel ruolo lo desidererebbe a maggior ragione qualora Nkoulou dovesse partire nelle prossime ore. Potrebbero arrivare nuovi contatti già in serata, quando i bianconeri avranno terminato l’impegno di campionato contro la Sampdoria.

Nkoulou in uno scambio? Non per forza. La situazione

A proposito di Nkoulou. Il centrale, lo si scriveva su queste pagine nel pomeriggio, è un’incognita: ha il contratto in scadenza a giugno e per ora non ha trovato proposte convincenti da prendere al volo già in questo gennaio. Il Toro sta cercando di sbrogliare la matassa e ieri ha incontrato il procuratore del 33, Maxime Nana. E’ possibile che si completi un incastro, con Nkoulou al Rennes dietro al pagamento di un conguaglio al Toro e Rugani che farebbe il percorso inverso, ma via Juventus.

Eppure le parti, per ora, non stanno ragionando necessariamente nell’ottica dello scambio, che è molto difficile. Tradotto: se il camerunense trovasse squadra (una diversa dal Rennes) nelle prossime 48 ore, allora i granata andrebbero comunque forti su Rugani. Obiettivo al di là del possibile domino. Lo scenario, però, è complesso. I margini d’azione complicati dal poco tempo a disposizione. Come si diceva, sono previsti nuovi contatti già in serata e soprattutto domani, quando il Torino andrà a colloquio con la Juventus per risolvere un’altra trattativa aperta: quella per Mandragora.