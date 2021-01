Calciomercato Torino / Il Torino prova l’affondo per Mandragora: nuovo incontro per sbloccare la trattativa

Nuovo incontro in corso tra Vagnati e l’entourage di Rolando Mandragora, centrocampista della Juventus in prestito all’Udinese, che potrebbe presto approdare alla corte di Davide Nicola. Tutte le parti tirate in causa sono infatti da Cairo per discutere sul da farsi. Cercato da diversi club tra i quali Parma, Fiorentina e Cagliari, il giocatore bianconero potrebbe aver scelto di tornare da colui che già lo ha allenato in passato. Lerager intanto si è allontanato ulterioremente dalla piazza granata. Oltre al problema della formula discordante, sembrerebbe essersi ora inserito il Copenhagen, che avrebbe messo sul piatto la volontà di un prestito con obbligo di riscatto. Le prossime ore saranno perciò decisive: Vagnati dovrà essere bravo a chiudere per il centrocampista in forza a Udine, soluzione complicata, così come lo sblocco della trattativa che coinvolge il danese.