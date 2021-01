Calciomercato / Uno degli obbiettivi di mercato del Torino, l’attaccante del Pordenone Davide Diaw parla già da nuovo giocatore del Monza

Davide Diaw, l’attaccante del Pordenone corteggiato nei giorni scorsi dal Torino, non è più sul mercato. É infatti diventato un nuovo giocatore del Monza di Brocchi, club che milita in Serie B. “Sono davvero molto contento, arriverò tra poco a Monza. Ho già parlato con Galliani, sono pronto per giocare”, queste le parole del giocatore, che hanno confermato il trasferimento. Il Toro, inizialmente interessato al classe 1992, ha poi abbandonato l’idea in seguito alla buona riuscita della trattativa riguardante Sanabria. Per l’arrivo del paraguaiano in granata, ormai, manca solo l’ufficialità.