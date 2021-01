Calciomercato Torino / I granata puntano forte su Mandragora. Lerager va verso il Copenaghen, Fernandes in Turchia. E Kurtic…

Ultimi giorni a disposizione per chiudere le trattative di mercato in corso. Per il Torino lo scenario va delineandosi sul fronte centrocampisti. I granata si stanno dedicando maggiormente a Mandragora, ma rischiano di veder sfumare le alternative tenute in caldo. Nei giorni scorsi si era a lungo parlato di Lerager del Genoa. Sul danese è però piombato un avversario ostico, il Copenaghen, che asseconda maggiormente le volontà dei rossoblu. La formula con cui il Grifone cederebbe la sua pedina è infatti quella del prestito con obbligo di riscatto, che trova favore in casa dei Leoni.

Il Galatasary si fa avanti per Gedson Fernandes

C’era poi Gedson Fernandes sulla lista di Vagnati, ma la pista per il portoghese si è raffreddata ancora prima di quella delle alternative. Il centrocampista del Benfica in prestito al Tottenham ha infatti un ingaggio fuori portata per il Toro, che ha quindi messo da parte l’idea di portarlo in granata. L’interesse iniziale esternato e le mosse non sono state sufficienti ad assicurargli un posto alla corte di Nicola ed ora si sarebbe fatto avanti il Galatasaray per lui. Resta poi sullo sfondo Jasmin Kurtic, ex Toro in forza al Parma: lui accetterebbe volentieri una nuova occasione sotto la Mole, ma il suo club ha alzato le barricate. Anche per tutto questo, alla fine, Vagnati sta portando avanti un serio tentativo per Mandragora: ieri, dopo un incontro con l’agente a Milano, filtrava ottimismo. Le prossime ore saranno decisive.